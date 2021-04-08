О массовом отключении воды 8 апреля сообщил «Водоканал города Рязани»

В некоторых домах нет воды. От слова "вообще". Фото из архива "КП".

Сайт горадминистрации проинформировал о том, что в связи с аварийно-восстановительными работами МП «Водоканал города Рязани» 8 апреля будет отключена подача холодной воды:

- с 00.00 до 12.00 по следующим адресам: ул. Свободы, д. 3, ул. Либкнехта, д. 3, ул. Фурманова, д. 24, д. 56, ул. Затинная, д. 32а;

- 09.30 до 17.00 по следующим адресам: ул. Зубковой д. 25к.1, д. 25к.2, д. 25к.3, д. 25б (магазин Апельсин), ул. Новоселов, д. 7к1, ул. Совесткой Армии д. 14/9, ул. Новоселов, д. 7а, ул. Полевая, с д. 10 по д. 30, ул. Старое Село, с д. 46 по д. 87, с д. 15 по д. 45, ул. Большая, с д. 58 по д. 81, д. 88 (АЗС), ул. Касимовское шоссе д. 46а, ул. Халтурина, д. 8, д. 9, д. 10, ул. Ломоносова, д. 9к1;

Также будет снижена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Халтурина, д. 1а, д. 3а, д. 5а.

Официальная информация искажена как минимум в отношении дома на улице Затинной, где жители остались вообще без воды с 15 часов 7 апреля.

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