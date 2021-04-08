Вообще без воды уже 19 часов сидят жители дома в Рязани

Только котлован за такое время - это круто! Фото жителей дома на Затинной улице.

«7 апреля около 15:00, из-за аварии на водопроводе на улице Затинной была отключена холодная вода в многоквартирных домах. Ремонтные работы велись ночью, но по состоянию на 7:00 8 апреля, т.е. через 16 часов подача воды не восстановлена. Результат - только выкопанный котлован». Сообщение появилось в сообществе «Новости Рязани «ВКонтакте».

Жители пишут, что в домах не предусмотрено горячее водоснабжения, и они остались совсем без воды, вынуждены использовать покупную питьевую воду в хозяйственных нуждах. Немного спас ситуацию сильный дождь: дождевую воду, стекающую с крыши, можно собирать в какие-нибудь емкости и использовать.

В комментариях указано, что УК «ЖЭУ-20» самоустранилась от помощи людям. На телефонные звонки диспетчер либо не отвечает, либо заявляет, что в УК о ситуации ничего не знают.

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