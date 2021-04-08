Рязанцы снова сняли на видео необычные вспышки света на вечернем небе. Фото: Макс Барских | НРВК

Рязанцы снова заметили вспышки в небе, природу происхождения которых сами объяснить не могут.

«Что это такое? Грома нет, звука никакого, только моргает, сверкает все», - говорится в сообщении в НРВК.

По данным автора видео, вспышки запечатлены в районе Южного промузла вечером 7 апреля.

Как предположил один из подписчиков паблика, это обычная зарница - метеорологическое явление, когда появляются вспышки света на горизонте при отдаленной грозе. Что касается раскатов грома, то его просто не слышно из-за дальности.

В последний раз похожие вспышки фиксировали в конце января в микрорайоне Приокский (читать подробнее).

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