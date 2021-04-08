Путин поощрил профессора Рудольфа Подоля – отца богатейшего рязанского депутата

Рудольф Подоль. Фото: rsu.edu.ru

Заведующего кафедрой философии Рязанского государственного университета, профессора Рудольфа Подоля наградят Почетной грамотой Президента РФ. О подписанном Владимиром Путиным распоряжении сообщают «Рязанские ведомости».

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу», - с такой формулировкой выписано поощрение.

Рудольф Подоль родился в 1944 году в городе Чистополе. В 1967 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище – с отличием и присвоением звания майора. В 1986 году, работая уже в рязанских военных училищах (автомобильном и связи), получил степень кандидата философских наук, в 2009 – докторскую степень. Кафедру философии РГУ возглавляет с 1998 года.

Рудольф Подоль – отец Станислава Подоля, гендиректора и учредителя агромолочного комбината «Рязанский», богатейшего депутата Рязанской областной Думы. В 2020 году Подоль-младший попал в топ-10 рейтинга Forbes среди российских госслужащих и депутатов по официально задекларированным доходам. В 2021-м началось рассмотрение в суде уголовного дела против Станислава Подоля об отравлениях учеников ряда школ и воспитанников детских садов Москвы сливочным маслом производства ООО «АМК «Рязанский».

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