В семи районах Рязанской области 8 апреля отключили электричество.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
8 апреля в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Захаровский район:
- село Безлычное — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- поселок Комсомольский, деревня Сливково, село Борисовское — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Дубровичи — с 09:00 до 16:00;
- село Шумашь — с 11:00 до 17:00.
Пронский район:
- деревня Ивашково — с 09:00 до 17:00;
- село Береговая Погореловка — с 09:00 до 19:00.
Сапожковский район:
- деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Акуловский Участок — с 09:00 до 17:00.
Чучковский район:
- село Голенищево, поселок Шуваевка, деревня Ильино, село Алеево, село Подысаково, деревня Гавриловское — с 10:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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