В семи районах Рязанской области 8 апреля отключили электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

8 апреля в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Безлычное — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- поселок Комсомольский, деревня Сливково, село Борисовское — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Дубровичи — с 09:00 до 16:00;

- село Шумашь — с 11:00 до 17:00.

Пронский район:

- деревня Ивашково — с 09:00 до 17:00;

- село Береговая Погореловка — с 09:00 до 19:00.

Сапожковский район:

- деревня Обрезки — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Акуловский Участок — с 09:00 до 17:00.

Чучковский район:

- село Голенищево, поселок Шуваевка, деревня Ильино, село Алеево, село Подысаково, деревня Гавриловское — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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