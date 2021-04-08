Вторую дорогу на село Заокское Рязанского района затопило водой

Окский разлив продолжает затапливать дороги. Знак с падающей в воду машиной становится зловеще-предупреждающим. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Вода в Оке продолжает прибывать. За последние сутки ее уровень в реке поднялся еще на 32 сантиметра.

Дорогу на Заокское через село Шумашь затопило уже 5 апреля, после чего транспортное сообщение с селом продолжилось по «высокой» дороге, проходящей под окским мостом. Но и эту трассу затопило в ночь на 8 апреля.

- Пока связь с этими селами осуществляется посредством больших грузовиков типа КАМАЗ, - сообщили «КП-Рязань» в администрации Рязанского района. Полностью закроют движение по этой дороге и перейдут на теплоходное сообщение с селами только тогда, когда уровень воды в Оке превысит 4,5 метра.

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