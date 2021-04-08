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Общество8 апреля 2021 8:59

Из-за подтопления дороги в Борках сокращен маршрут №11

Теперь автобусы будет доезжать только до остановки «Борки-1»
Антон КОНОВАЛОВ
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Вода в районе поселка Борки продолжает прибывать, подтапливая дороги.

Вода в районе поселка Борки продолжает прибывать, подтапливая дороги.

С 8 апреля из-за подтопления дороги в рязанском поселке Борки маршрут №11 сократили. Теперь эти автобусы будут доезжать до остановки «Борки-1», сообщает администрация города.

«Автобусы возобновят работу после схода воды с проезжей части. Соответствующая информация будет размещена дополнительно», - отметили в пресс-службе органа власти.

Днем ранее в Борках глава администрации Рязани Елена Сорокина провела выездное совещание. На нем прозвучало, что динамика подъема уровня воды в Оке пошла на спад, но если вода продолжит прибывать по полметра в сутки, то «до конца недели возможно подтопление поселка».