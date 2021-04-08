Зампред Филиппов: Зоозащитники довели жену владельца сасовского приюта до сердечного приступа

7 апреля зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов во время публичного отчета отреагировал на давление, которое сейчас нагнетается в социальных сетях на сасовский приют для безнадзорных животных.

— Вот сейчас идет давление на приют ИП Илюшеня. Мол, живодеры, так содержать животных нельзя, — рассказывает областной чиновник. — Но извините, в каких условиях они [собаки] были до того, когда он их отловил... и какую опасность для общества они представляли? Давайте сопоставим эти два момента.

Дмитрий Филиппов уверен, что предприниматель Андрей Илюшеня приведет свой приют в соответствие с нормативами, в том числе, с помощью ветеринарной службы, в этом у него никаких сомнений нет.

— Просто не надо рубить с плеча, нужно дать время на это устройство, он только начал. Эту же работу мы будем проводить и с рязанским действующим приютом. Поэтому зоозащитники, надзорники и приюты должны не обвинять другу друга, а созидать, стремиться к тому, чтобы условия для животных были созданы. А уже после этого, если будут возникать нарушения, призывать к ответственности. Кроме того, я обращаюсь к зоозащитникам, волонтерам или как там они себя называют… которые довели до сердечного приступа супругу владельца приюта, и не дают ему работать. Вот вы сейчас выкладываете в Instagram фото из приюта. Ничего критичного, к счастью, я там не вижу, главное управление ветеринарии тоже ничего критичного не видит, так давайте пока не будет есть друг друга.

Ранее зампред Дмитрий Филиппов сообщил, что тратить бюджетные деньги на содержание собак не совсем правильно. Их можно было бы пустить на дороги (читать подробнее).

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