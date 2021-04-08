Зампред о содержании безнадзорных собак в Рязани: Мы бы могли потратить эти деньги на дороги. Фото: Василий Вахрин

7 апреля зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов во время публичного отчета сообщил, что в регионе будет два приюта по содержанию безнадзорных собак. Власти надеются содержать там 2 тысячи собак.

— Но не совсем, наверное, правильно, тратить целевые бюджетные деньги на содержание безнадзорных животных. Здесь ответственность владельца вообще никак не учитывается: приобрели собачку, поигрались, выбросили. В редком случае, потеряли, — говорит Дмитрий Филиппов. — Потом государство ее отловило, потратило от 100 рублей в сутки не ее содержание и обеспечение. В хороших условиях собака проживет лет 10, а может и больше. Представьте, какая сумма уйдет?! Мы бы могли потратить ее на дороги, на школы и так далее. Мы отправили предложения в Федерацию, чтобы усилить ответственность владельцев, чтобы основные санкции применялись к ним, а не к приютам.

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