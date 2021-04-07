ФК «Рязань» после четвертой победы кряду сравнялся с лидером ПФЛ

ФК "Рязань" набрал внушительный победный темп.

6 апреля футбольный клуб «Рязань» принимал на своем поле «Квант» из Обнинска. Хозяева добились победы со счетом 3:2, ведя по ходу матча в три мяча.

На 29-й минуте Владислав Фасхутдинов в ходе быстрой атаки стал адресатом проникающего паса в штрафную и открыл счет. Затем на 41-й минуте он же реализовал пенальти. А в самом начале второй половины встречи Николай Бояркин замкнул прострел вдоль ворот, сделав преимущество хозяев сверхвесомым. Впрочем, его футболисты «Рязани» чуть было не растеряли – за полчаса пропустили два гола, между которыми еще и остались в меньшинстве из-за удаления Павла Полякова.

По этому поводу не мог не высказаться главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко:

- Тут две стороны медали: хорошее начало и плохая концовка матча. Пока не пошли замены, игра складывалась под нашу диктовку. Второй тайм, где-то с 65-й минуты… Предстоит серьезный разговор на эту тему.

Благодаря четвертой подряд победе ФК «Рязань» поднялся на второе место в турнирной таблице, поравнявшись по очкам с «Сатурном» (у обеих команд по 34). Лидер помог своими осечками – дважды сыграл вничью. Потерял очки и «Салют» из Белгорода, который до 17-го тура «Рязань» опережал.

Следующий матч у команды Виктора Навоченко - тоже домашний. Против ФК «Красный» из Смоленской области.