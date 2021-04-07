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Происшествия7 апреля 2021 10:09

В Рязани мужчина погиб, выпав из окна высотки

Следственный комитет проводит проверку
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/overhear_rzn

Фото: vk.com/overhear_rzn

Днем 6 апреля на улице Быстрецкой в Рязани у дома №10 обнаружили труп с травмами, характерными для падения с большой высоты. Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту.

Личность погибшего установлена – это мужчина 1983 года рождения. По предварительной информации, в момент трагедии он был пьян.

По словам очевидцев, мужчина упал «без криков».

Отметим, что по указанному адресу располагается 27-этажный дом ЖК «Маргелов», поставленный на кадастровый учет в январе 2021 года.

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