В Рязани мужчина погиб, выпав из окна высотки

Фото: vk.com/overhear_rzn

Днем 6 апреля на улице Быстрецкой в Рязани у дома №10 обнаружили труп с травмами, характерными для падения с большой высоты. Следственный комитет начал доследственную проверку по этому факту.

Личность погибшего установлена – это мужчина 1983 года рождения. По предварительной информации, в момент трагедии он был пьян.

По словам очевидцев, мужчина упал «без криков».

Отметим, что по указанному адресу располагается 27-этажный дом ЖК «Маргелов», поставленный на кадастровый учет в январе 2021 года.