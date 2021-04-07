Спор об уборке платных парковок в Рязани закончился штрафом

Фото: admrzn.ru

Оператора платных парковок в Рязани – ПАО «Ростелеком» - признали ответственным за их ненадлежащее содержание. По решению областной административной комиссии, компанию оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Административное дело возбуждала прокуратура, сообщает ее пресс-служба. Что интересно, несмотря на общегородской характер проблемы и затянувшийся спор между местной властью и «Ростелекомом», проверка выявила нарушения только на улице Вокзальной – в зоне от дома №6 до дома №28а.

«Бездействие, выразившееся в отсутствии уборки снега (наката) на платной парковке, нарушает права пользователей парковочного пространства», - посчитали прокуроры.

Также, по мнению проверяющих, неубранный снег «создает условия для увеличения количества ДТП и утяжеления их последствий, что серьезно угрожает жизни, здоровью и имуществу граждан».

Постановление административной комиссии в законную силу еще не вступило.

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