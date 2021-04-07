Губернатор Любимов отреагировал на победу рязанских хоккеистов

МХК «Рязань-ВДВ» вышла в полуфинал Кубка Национальной молодежной хоккейной лиги. Фото: Павел АВЕРИН

Хоккейная молодежная команда «Рязань-ВДВ» впервые в своей недолгой истории прошла в полуфинал Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги. 4 апреля наши хоккеисты в пятом четвертьфинальном матче на своем льду вырвали в овертайме победу у МХК «Белгород».

Столь значимое для рязанского спорта событие не смог обойти стороной и губернатор Николай Любимов.

— Мы возродили эту команду совсем недавно, ее долгое время не было, и спортсмены были вынуждены играть в других регионах, а теперь вернулись, — отметил Николай Любимов. — Поздравляю хоккеистов. Хочу пожелать команде дальнейших успехов. Это хорошая очень новость и хорошая надежда на будущее.

Кроме того, Любимов поблагодарил и командование воздушно-десантных войск, которые разрешили официально присвоить команде название «Рязань-ВДВ».

— Думаю, это тоже сыграло свою роль, — сказал губернатор.

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