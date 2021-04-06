Уголовное дело рязанского сутенера направлено в суд

Всю группу задержали в одной из саун Рязани. Фото: оперативная съемка.

В Октябрьский районный суд Рязани направлено уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, подозреваемого в сутенерстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что 34-летний рязанец минувшим летом нашел пять девушек легкого поведения, водителя, а затем разместил в интернете рекламу интимных услуг.

«При этом мужчина использовал свой личный автомобиль для доставления девушек к клиентам для оказания им интимных услуг. За это часть денег передавалась обвиняемому, который использовал их в своих личных целях», - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в начале марта всю группу задержали в одной из саун Рязани. Сутенера аккуратно положили лицом в снег, а девушек расположили недалеко от бассейна с поднятыми вверх руками.

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