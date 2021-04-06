Николай Макариков взял на контроль состояние пешеходной дорожки в Рыбном

Фото: "Единая Россия".

«Ко мне в социальных сетях обратились жители города Рыбное, которые пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги на улице Крымской и разрушение тротуаров», – рассказал на своей странице в социальных сетях депутат Рязанской областной Думы Николай Макариков.

На строительство автомобильной дороги на улице Крымской из бюджетов всех уровней было выделено 30,8 миллионов рублей. Подписание контракта состоялось в первых числах сентября, срок исполнения был определен до конца 2021 года. Работы проводила компания ЗАО «Стройсервис».

«Полностью согласен с возмущением жителей. Как депутат буду добиваться от подрядной организации выполнения гарантийных обязательств, исправления выявленных недостатков в кратчайшие сроки», – сообщил Николай Макариков.

Решение данного вопроса парламентарий взял на личный контроль.

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