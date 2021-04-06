В Рязани прошла акция «Болгарка против невежества»

На работу волонтеры потратили около двух часов.

6 апреля в Рязани прошла необычная акция «Болгарка против невежества». В рамках мероприятия двое волонтеров очистили при помощи болгарки четыре секции ограды у Рязанского кремля от навесных замков, повешенных невоспитанными новобрачными.

По словам организаторов, в рамках первого этапа было демонтировано 176 замков общей массой 51 килограмм. Проведена уборка территории, а замки утилизированы в установленном законом порядке.

В общей сложности было срезано 176 замков.

- Время, непосредственно затраченное на работу, составило чуть более двух часов. Я прекрасно понимаю, что это - капля в море и что десятки секций старинной ограды остались изуродованными. Стало понятно, что нужен бензогенератор и согласование с властями, которое может занять Бог знает сколько времени. Однако, надо с чего то начинать, - рассказал идейный вдохновитель акции Алексей Янаки.

Теперь ограда выглядит совсем по-другому.

Также он добавил, что основной задачей этой акции считает привлечение внимания неравнодушных горожан к существующей проблеме.

Общий вес срезанных замков составил 51 килограмм.

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