Для подопечных гериатрического центра провели «Зарядку со звездой»

В апреле сторонники партии «Единая Россия» в рамках реализации календаря «Партия добрых дел» проводят акцию «Зарядка со звездой», которая приурочена к Международному дню спорта на благо развития и мира.

«Центр поддержки гражданских инициатив совместно с активистами организует спортивно-досуговые мероприятия с привлечением звезд спорта, известных людей, которые проводят зарядку со студентами, школьниками, представителями старшего поколения», – пояснила председатель регионального Совета сторонников партии, руководитель фракции «Единой России» в Рязанской областной Думе Татьяна Панфилова.

5 апреля для подопечных гериатрического центра госпиталя для ветеранов войн зарядку провел мастер спорта международного класса по гребле на байдарках и каноэ, победитель чемпионатов России и мира, летней Универсиады 2013 года Артем Кононюк. Он не только показал комплекс несложных упражнений для поддержания физической активности, которые можно выполнять как в помещении, так и на улице, но и рассказал о своей спортивной карьере, выступлениях и тренировках. После мастер-класса пожилые люди поблагодарили Артема за оказанное внимание и пожелали спортсмену побед на соревнованиях.

«Всего в Рязанской области в рамках акции пройдет более 20 мероприятий. Мастер-классы, зарядки проведут именитые спортсмены и тренеры. Также в ряде муниципалитетов запланировано проведение интеллектуальной игры «РосКвиз», посвященной спортивной тематике», – рассказала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица.

Календарь «Партия добрых дел» – проект сторонников «Единой России» и Центра поддержки гражданских инициатив. Это 12 всероссийских социальных и благотворительных акций, приуроченных к календарным датам, каждая из которых проводится в течение одного месяца.

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