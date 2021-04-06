Рязанские аграрии приступили к весенним полевым работам

Удобрения вносят при помощи самоходных разбрасывателей и авиации.

В Рязанской области начались весенние полевые работы. В Ряжском и Александро-Невском районах уже подкормлено 2 тысячи гектаров многолетних трав и 300 гектаров озимых зерновых, сообщает региональный минсельхоз.

Для предстоящей посевной кампании рязанские аграрии приготовили 90 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Это 105,6% от всего объема потребностей.

Например, в СПК «Мир» Александро-Невского района удобрения вносят при помощи авиации – самолетом АН-2, а, в основном, в работе используются самоходные разбрасыватели.

Всего закуплено 237 тысяч тонн минеральных удобрений. По сравнению с прошлогодними показателями это больше на 57%.

Озимые культуры под урожай 2021 года посеяли на площади свыше 360 тысяч гектаров. Специалисты называют их состояние удовлетворительным. По данным гидрометеоцентра, влаги в почве вполне достаточно.

Как ранее заявил глава регионального минсельхоза Борис Шемякин, на 30 тысяч гектаров в текущем году увеличится посевной клин зерновых, масличных культур – на 18,7 тысячи гектаров, картофеля – на 1,1 тысячи гектаров.

На 43 тысячи гектаров в Рязанской области в 2021-м увеличится вся посевная площадь. Чиновники подчеркивают, что такого прироста не было многие годы.