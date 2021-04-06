Николай Любимов: Закон о «гаражной амнистии» очень актуальный для Рязанской области

Оформить собственность на гаражи, построенные до конца 2004 года, и землю под ними можно будет до 1 сентября 2026 года. Для этого потребуется одно заявление в органы местного самоуправления с документами, подтверждающими право на него. Процедура будет работать по принципу «дачной амнистии», которая позволила за 14 лет узаконить более 10 миллионов дач, земельных участков и садовых домов.

«Это была законодательная инициатива «Единой России», и президент России Владимир Путин ее поддержал, – отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии Николай Любимов 6 апреля в ходе заседания регионального правительства. – Закон о «гаражной амнистии», подписанный главой государства, – очень актуальный, в том числе и для Рязанской области».

Он отметил, что часто гаражи находятся поблизости от жилья и люди используют их в том числе для хранения.

«Хорошо, что теперь будет возможность официально оформить такие помещения и узаконить право на использование своего имущества, – добавил глава региона. – Сделать это можно будет по упрощенной схеме: потребуется подать только одно заявление в органы местного самоуправления с любыми документами, подтверждающими право на гараж».

Кроме того, подать заявление можно через портал Госуслуг.

По словам Николая Любимова, территориальное управление Росреестра к этой работе практически готово. Местные власти получают возможность инициировать «гаражную амнистию» в отношении каждого конкретного гаража.

«Прошу глав муниципальных образований оперативно изучить механизм и предусмотреть соответствующие меры, чтобы люди, обратившиеся с таким заявлением, смогли получить помощь специалистов в оформлении документов», – подчеркнул губернатор.

Также он обратился с просьбой к депутатам от партии «Единая Россия» включиться в работу и помочь людям в решении данного вопроса.

«Гаражная амнистия» коснется не только капитальных гаражей и земли под ними, но и боксов на участках гаражных кооперативов и товариществ. У людей с инвалидностью появится право бесплатно размещать гараж рядом с домом на специальном участке.

Напомним, вопрос оформления гаражей и земли под ними в собственность беспокоил региональные власти и жителей Российской Федерации. В сентябре 2020 года председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил фракции партии в Госдуме рассмотреть и принять законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» в приоритетном порядке. После этого был подготовлен проект «гаражной амнистии». Инициативу поддержали в 55 регионах, 16 декабря ее внесли в Госдуму, а 23 марта закон единогласно был принят нижней палатой парламента в третьем чтении.

На правах рекламы.