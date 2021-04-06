На восстановление автодорог в Рязани из областного бюджета будет выделено 50 млн рублей

Об этом губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов заявил в ходе заседания правительства Рязанской области 6 апреля.

«Я уже неоднократно поднимал тему плохого состояния автодорог в Рязани. Давал поручения о том, что необходимо этой проблемой срочно заняться и решить ее как можно быстрее, оперативно провести аварийный ямочный ремонт, в первую очередь на самых неблагополучных в этом отношении участках. И несмотря на то, что ямочный ремонт начался, жалоб от горожан не становится меньше», – подчеркнул глава региона.

По словам лидера рязанских единороссов, люди совершенно справедливо высказывают свое недовольство и справедливо требуют от власти активных и, главное, результативных действий. «Ситуация с состоянием дорожного полотна в областном центре действительно сложилась очень непростая. Я бы сказал – удручающая», – добавил Николай Любимов.

Он привел в пример несколько участков, на которые рязанцы жалуются в социальных сетях больше всего. Это автодорога от улицы Черновицкой до Ряжского шоссе, проезд Яблочкова на пересечении с улицей Циолковского, участок дороги с улицы Октябрьской на проезд Шабулина, Северная окружная дорога.

Губернатор отметил активную позицию фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе. Вопрос состояния дорог, их ремонта и соответствующего финансирования находится под пристальным вниманием депутатов, они намерены организовать рейды и проконтролировать качество проведенных работ.

«Учитывая результаты мониторинга, который провели депутаты-единороссы городской Думы, и обозначенную ими просьбу, я принял решение оказать дополнительную финансовую поддержку городу Рязани на приведение в порядок автодорог. Для этого, кроме ямочного ремонта, требуется восстановление дорожного покрытия с помощью ремонта картами на участках площадью более 36 тысяч квадратных метров. На эти цели из областного бюджета будет выделено 50 млн рублей», – рассказал Николай Любимов.

Губернатор поручил министерству финансов региона предусмотреть такую возможность и оперативно провести соответствующие мероприятия.

Зампреду регионального правительства Евгению Беленецкому дано распоряжение держать на постоянном контроле вопрос ремонта городских автодорог и при необходимости оказывать поддержку администрации Рязани.

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