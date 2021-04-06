Полицейские раскрыли ограбление рабочего, ремонтировавшего подъезд

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу смартфона у 53-летнего рабочего, проводившего ремонт в подъезде жилого дома на улице Дзержинского.

В дежурную часть обратился мужчина рассказавший, что на время работы, незнакомец, спускавшийся по лестнице, неожиданно схватил телефон, лежавший на подоконнике, и побежал к выходу. Пострадавший попытался догнать злоумышленника, но тот быстро убежал.

Полицейские зафиксировали приметы преступника и начали поиск. Через какое-то время к стражам правопорядка поступила информация, что в соседнем районе молодой человек предлагает малознакомым людям купить подержанный смартфон.

Полицейские разыскали продавца и выяснили, что именно он ограбил рабочего. На допросе 27-летний парень сообщил, что увидел лежащий на подоконнике смартфон, возвращаясь от приятеля.

«Оценив, что хозяин смартфона не успеет ему помешать и вряд ли из-за разницы в возрасте догонит его на улице, злоумышленник забрал телефон и скрылся, но сбыть похищенное не успел», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!