Без главного тренера на некоторое время остался ХК «Рязань»

Решетников и Перов покинули расположение команды, сославшись "на шероховатости в рабочих моментах". Фото: Елена МУКОВОЗОВА.

Главный тренер ХК «Рязань» Сергей Решетников и его помощник Александр Перов покинули расположение команды. Хорошо информированный источник сообщил «Комсомолке», что они получили приглашение от воскресенского «Химика». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Решетников и Перов пополнили тренерский штаб ХК «Рязань» перед сезоном-2020/2021. Под их руководством команда вышла в плей-офф, а в первом раунде потерпела от альметьевского «Нефтяника» поражение в серии игр 2:4.

Напомним, что в течение сезона болельщики неоднократно высказывались негативно о наставнике «горожан». Мол, ищет причины неудач везде, но не в своих просчетах. В заключительном интервью пресс-служба рязанского клуба этого аспекта не коснулась.

Имя нового главного тренера ХК «Рязань» будет объявлено в ближайшее время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!