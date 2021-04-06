Без главного тренера на некоторое время остался ХК «Рязань»

Решетников и Перов покинули расположение команды, сославшись "на шероховатости в рабочих моментах". Фото: Елена МУКОВОЗОВА.
Главный тренер ХК «Рязань» Сергей Решетников и его помощник Александр Перов покинули расположение команды. Хорошо информированный источник сообщил «Комсомолке», что они получили приглашение от воскресенского «Химика». Официального подтверждения этой информации пока нет.
Решетников и Перов пополнили тренерский штаб ХК «Рязань» перед сезоном-2020/2021. Под их руководством команда вышла в плей-офф, а в первом раунде потерпела от альметьевского «Нефтяника» поражение в серии игр 2:4.
Напомним, что в течение сезона болельщики неоднократно высказывались негативно о наставнике «горожан». Мол, ищет причины неудач везде, но не в своих просчетах. В заключительном интервью пресс-служба рязанского клуба этого аспекта не коснулась.
Имя нового главного тренера ХК «Рязань» будет объявлено в ближайшее время.
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