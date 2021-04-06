Губернатор высказался о гибели подростка-зацепера в Рязани

6 апреля губернатор Николай Любимов высказался о несчастном случае на железной дороге в Рязани. Напомним, двумя днями ранее 13-летний подросток забрался на крышу грузового состава и погиб от удара током.

- Это огромное горе для семьи и потрясение для региона. Подобные случаи не должны повториться вновь. Хочу обратиться ко всем родителям с просьбой обговорить со своими детьми правила безопасного поведения на улицах и транспортных объектах, в других местах повышенного риска. Нужно знать, где находятся дети, чем они занимаются, что входит в круг их интересов и стремлений, - сказал Любимов.

Глава региона отметил, что задача взрослых – делать все от них зависящее, чтобы предотвращать такие трагедии. К правоохранительным органам и профильным службам он обратился с просьбой «максимально ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодородного транспорта».

- Особенно это касается пребывания людей на инфраструктурных объектах, - добавил Любимов.

По факту гибели подростка расследуется уголовное дело.