Рыбатлон в Рязани стартует 22 мая на Ореховом озере

У рыбатлона появляется все больше поклонников. В этом году в соревнованиях примут участие дети. Фото из архива Д.Беляева.

Дмитрий Беляев, идейный вдохновитель и организатор соревнований по рыбатлону, назвал «Комсомолке» дату начала 11-го сезона – 22 мая.

Группа организаторов планирует провести пять официальных поплавочных соревнований в Рязанской области. В мае, июне и июле они пройдут в Рязани и окрестностях. В августе и сентябре в городе Рыбное и Кирицах Спасского района.

- У нас есть договоренности с главами администраций, к тому же строение фон Дервизов в Кирицах придает особый антураж соревнованиям, - рассказал наш собеседник. – А завершит сезон октябрьский спиннинговый чемпионат.

Дмитрий Беляев подчеркнул, что рыбатлонистов ждут новшества в правилах. Помимо отдельного женского награждения появится детская номинация – на победу в ней будут претендовать участники в возрасте до 12-ти лет.

Кстати, в этом году рыбатлон был включен в число 200 лучших спортивных проектов России конкурса от Министерства спорта «Ты в игре». Он стал единственным проектом в этом списке на рыболовную тематику.

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