Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 6 апреля

Во вторник, 6 апреля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили четыре человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это три женщины и мужчина.

Одна из умерших – 69-летняя – скончалась в январе. Две другие – в возрасте 60 лет и 71 года – в феврале. 74-летний мужчина скончался в феврале.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех четырех случаев стал COVID-19.

Всего, по официальным данным, на 6 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 387 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).