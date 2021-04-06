На Московском шоссе «Лада Веста» протаранила иномарку.

Днем 5 апреля на Московском шоссе 21-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Веста» врезался в Volkswagen Polo, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, «Лада» на перекрестке завершала маневр на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с иномаркой, водитель которой поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия водитель «Лады» получил травмы. Пострадавшему оказали медицинская помощь.

Ранее сообщалось, как на улице Попова иномарка сбила девятилетнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали (читать подробнее).

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