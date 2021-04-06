Все о коронавирусе в Рязанской области на 6 апреля

Во вторник, 6 апреля, в Рязанской области выявили 50 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 622 рязанцев.

Поправились за сутки 55 человек. Общее количество выздоровевших – 24 701 человек. Ежедневное количество поправляющихся начинает превышать количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесли еще четыре фамилии. Всего, по официальным данным, на 6 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 387 человек.

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Теперь цифры совпадают – скончались 383 человека (подробности).