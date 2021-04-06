Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в марте 2021 года в Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:
- мальчики: Максим, Александр, Артем, Михаил, Матвей, Илья, Егор и Тимофей;
- девочки: Виктория, Полина, Анна, София, Александра, Ева, Ксения, Василиса и Мария.
Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям:
- мальчики: Аким, Гордей, Григорий, Наум, Тихон, Ян, Святослав, Симеон;
- девочки: Аглая, Антонина, Виолетта, Влада, Марта, Николь, Нонна, Паулина, Ярослава.
Ранее назывались самые популярные и редкие имена 2020 года в Рязанской области. В списке редких много старых, полузабытых имен, но еще там вдруг оказались ныне очень распространенные (читать подробнее).
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