На улице Попова в Рязани иномарка сбила 9-летнюю девочку.

Днем 5 апреля возле дома №18 по улице Попова 37-летний рязанец за рулем автомобиля Daewoo Gentra сбил на скорости девятилетнюю девочку, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, ребенок перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия девочку с травмами госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС выявили 32 нарушения правил дорожного движения пешеходами и одно нарушение ПДД водителем автобуса.

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