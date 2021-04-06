Дорогу Шацк – Касимов отремонтируют за 337 млн рублей

Дорога Шацк-Касимов в Сасовском районе во время ее обследования. Фото из проектной документации.

Объявлен тендер на ремонт участка дороги «Шацк – Касимов» в Рязанской области. Максимальная цена контракта – почти 337 млн рублей.

В 2021-2022 годах планируется отремонтировать два участка:

- 13,7 км в Сасовском районе – от города Сасово до границы с Пителинским районом (1-й этап);

- 8,9 км в Пителинском районе – от границы с Сасовским районом до точки между Нестерово и Пителино (2-й этап).

Помимо работ, связанных с перекладкой дорожного полотна, в стоимость входят три остановочных павильона, барьерные ограждения, тротуары, бордюры, дорожные знаки, разметка термопластиком.

Завершить ремонт на 1-м этапе планируется до 31 октября 2021 года, на 2-м этапе до 30 сентября 2022 года.

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