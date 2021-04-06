Руководительница рязанской пивоварни уклонилась от налогов на 100 млн

Жительницу села Заборье, что под Рязанью, будут судить за уклонение от уплаты налогов на сумму более 100 млн рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина 60 лет является фактическим руководителем компании-производителя пищевой продукции.

По версии следствия, чтобы уйти от налогов, в 2012-2014 годах она оформила производство и реализацию пива - товара подакцизного – на подконтрольные фирмы-пустышки. Сведения в налоговых декларациях этих .юрлиц не соответствовали действительности.

Ущерб государству оценен в 107 млн рублей. Чтобы обеспечить его возмещение, на имущество обвиняемой наложили арест.

Отмечается, что этим случаем занимался отдел по расследованию особо важных дел областного СУ СКР. Рассматриваться уголовное дело будет в Шиловском районном суде.

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