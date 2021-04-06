Минтранс опубликовал карту закрытых мостов в Рязанской области

Подъем уровня воды в реках в Рязанской области продолжается. Фото: vk.com/mintrans62

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подготовило карту мостов (доступна по ссылке), которые закрыты из-за весеннего половодья. По состоянию на 16:00 5 апреля это были 18 низководных и 5 понтонных переправ через реки в 10 районах.

На базе Яндекс.Карт объекты обозначены с указанием их типа и даты, когда было прекращено движение.

«В режиме работы мостов возможны изменения в зависимости от погодных условий», - предупреждает минтранс в своем сообществе.