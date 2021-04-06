В Рязани от коронавируса привился 91-летний мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В рязанскую ОКБ пришел на вакцинацию от коронавируса пожилой пациент Виктор Андреевич Казанцев. Примечательно, что привиться он решил накануне своего 91-летия. Чтобы получить первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак», пенсионер прошел все необходимые процедуры – заполнил письменное согласие, другие необходимые документы, а потом осмотр терапевта и процедурный кабинет.

— Как только я перестал бояться выходить на улицу, сразу же отправился на вакцинацию, — сказал Виктор Андреевич. — Хочу показать людям, что страхи безосновательны. Надеюсь, мой пример вдохновит тех, кто пока не решился сделать прививку, приходите, не бойтесь!

По словам главного врача ОКБ Андрея Карпунина, пожилые пациенты переносят вакцину даже лучше, чем молодые. Их иммунитет менее реактивен, поэтому вакцинация реже сопровождается системными реакциями.

— Реже поднимается температура и отмечается недомогание. Для пациентов старшего возраста прививка проходит как обычный укол, — отметил специалист.

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