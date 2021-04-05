Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 апреля 2021 19:35

Без воды 6 апреля останутся три улицы в Рязани

Водопроводчики обещают, что лишь на два часа
Антон ВОХЕЧ
КомментироватьОставить комментарий

Коммунальщики обещают, что лишь пару часов не будет воды. Фото из архива "КП".

По официальным данным жители трех улиц в микрорайоне Дашково-Песочня 6 апреля в течение двух часов останутся без холодной воды. С 9:00 до 11:00 МП «Водоканал города Рязани» будет проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

В связи с этим будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:

- улица Новоселов, д. 10, д. 12, д. 14/16;

- улица Советской Армии, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28/7;

- улица Зубковой, д. 6 корпус 1.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!