Без воды 6 апреля останутся три улицы в Рязани

Коммунальщики обещают, что лишь пару часов не будет воды. Фото из архива "КП".
По официальным данным жители трех улиц в микрорайоне Дашково-Песочня 6 апреля в течение двух часов останутся без холодной воды. С 9:00 до 11:00 МП «Водоканал города Рязани» будет проводить аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
В связи с этим будет отключена подача холодной воды по следующим адресам:
- улица Новоселов, д. 10, д. 12, д. 14/16;
- улица Советской Армии, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24, д. 26, д. 28/7;
- улица Зубковой, д. 6 корпус 1.
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