В Рязанской области завершилась тематическая неделя приемов

«Всего за неделю в региональную и местные общественные приемные по теме садоводства обратился 31 человек», – рассказала руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

Напомним, с 29 марта по 2 апреля в Рязанской региональной общественной приемной партии «Единая Россия» прошла неделя приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ. На проблемные вопросы отвечали депутаты всех уровней, сенаторы, специалисты профильных министерств и ведомств.

Также на базе приемной прошел круглый стол – участники обсудили передачу электрических сетей на баланс ресурсоснабжающих организаций.

«Жителей, имеющих дачные участки, интересовали разные вопросы. Например, передача участков на баланс садоводческого товарищества, снятие налоговой задолженности, накопившейся по вине бывшего председателя СНТ, организация подъездных путей к садоводческим товариществам», – отметила Татьяна Панфилова.

Координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома партии Елена Синица напомнила, что приемная «Единой России» возвращается к привычному режиму работы.

«Депутаты и специалисты возобновили очные приемы. График можно уточнить на сайте, а также по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23», – рассказала Елена Синица.

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