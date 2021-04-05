СК обнародовал подробности гибели подростка-зацепера в Рязани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростка-зацепера в Рязани. Трагический инцидент, напомним, произошел 4 апреля.

Примерно в 18:30 под путепроводом на Первомайском проспекте мальчик 2007 года рождения забрался на крышу вагона грузового поезда, где его ударило током.

«В результате пострадавший упал на переходную площадку вагона и от полученных повреждений скончался до прибытия скорой медицинской помощи», - сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Ранее сообщалось, что с площадки тело мальчика сняли уже в городе Рыбном.