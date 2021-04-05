Директор строительной фирмы обманул рязанцев на 7 млн рублей

Следователи УМВД передали в суд уголовное дело в отношении 38-летнего рязанца, обвиняемого в серии мошенничеств с постройкой индивидуальных домов.

Следствие установило, что мужчина, будучи руководителем строительной фирмы, с марта 2017 года по май 2018 года заключил договоры с восьми жителями региона на постройку индивидуальных жилых домов. Деньги по договорам он получил в полном объеме, но к строительным и восстановительным работам не приступил. Всего пострадавшие граждане перечислили на счет фирмы суммарно более 7,3 млн рублей.

Одновременно с этим рязанец неоднократно обманывал 48-летнюю женщину - заместителя директора фирмы, у которой он арендовал помещение под офис. Наладив с дамой доверительные отношения, он просил ее брать для него кредиты на крупные суммы. А потом еще несколько раз он брал у женщины деньги в долг, всего на сумму – 1,1 млн рублей.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но в ближайшее время его судьбу решит суд.

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