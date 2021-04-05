Елена Митина: Мы хотим повысить престиж профессии повара и предложить школьным столовым лучшие рецепты

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«Встретились с заместителем министра образования и молодежной политики Рязанской области Ольгой Васиной и обсудили возможность проведения в регионе конкурса «Школьный шеф»», – рассказала депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина.

Цель конкурса, по словам парламентария, – сделать школьное питание полезным и вкусным с помощью блюд, разработанных профессионалами. К участию приглашаются повара и шеф-повара общеобразовательных организаций.

«Мы хотим дать возможность талантливым и творческим поварам проявить себя. Главная задача конкурса – предложить столовым и операторам школьного питания лучшие рецепты с прилагаемыми технологическими картами для их внедрения в школьное меню», – отметила Елена Митина.

Конкурсанты будут соревноваться в 9 номинациях: лучшие блюда из птицы, из мяса и мясных продуктов, из рыбы, из творога, из молока, молочных продуктов и круп, из овощей, из яиц, лучшие холодные и молочные напитки.

Победителям вручат дипломы и ценные подарки.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом (заочном) этапе участники должны будут подготовить две технологические карты на первое и второе блюдо с гарниром с перечнем сырья, технологии приготовления и требованиями к качеству и стоимости. К технологическим картам необходимо будет прикрепить фото блюд.

Второй этап – очный. Участники приготовят блюда на базе Рязанского многопрофильного колледжа, а затем состоится дегустация и выставление оценок членами жюри. Всем участникам будут предоставлены продукты, столы для экспозиции, рабочие места с тепловым и холодильным оборудованием.

Блюда будут оцениваться по нескольким критериям, среди них – наличие комбинации с овощами, соответствие средней себестоимости комплекса блюд в регионе и возможность массового приготовления блюда в школьных столовых.

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