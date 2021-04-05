В Рязанской области ожидается до 13 градусов тепла

6 апреля в Рязанской области ожидается до +13. В среднем этот день обещает быть на пару градусов теплее понедельника. Погода при этом останется сухой, на небе – переменная облачность.

Исходя из прогноза Рязанского гидрометцентра, опубликованного МЧС, температура воздуха во вторник будет в пределах -2…+3 градусов ночью и +8…+13 градусов днем.

По области преимущественно без осадков, но со среды дожди, по всей видимости, вернутся. Ветер южный, 5-10 м/с.

Из-за половодья подтопленными остаются 12 низководных мостов и 92 приусадебных участка.