Экс-пристав из Рязани добилась смягчения приговора за хищение денег

Вступил в силу приговор в отношении бывшего судебного пристава по Рязани и Рязанскому району, сообщает региональный СК.

Следователи Московского МСО и суд установили, что с февраля 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая похитила с депозитного счета своего отдела более 400 тысяч рублей, перечислив на банковские счета подставных лиц.

Во время следствия женщина не признала себя виновной, но доказательства ее вины были для суда очень убедительными для вынесения приговора – два года лишения свободы. Правда, бывшая пристав обжаловала приговор, и Рязанский областной суд снизил срок отбывания наказания на 4 месяца.

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