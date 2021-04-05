Федералы подогнали статистику смертей от COVID-19 под данные рязанского минздрава

В понедельник, 5 апреля, по данным федеральной статистики в жертвы коронавирусной инфекции в Рязанской области записали четырех человек. Вместе с тем, согласно информации регионального минздрава, новых жертв в Рязанской области не было.

Такое положение дел объясняется тем, что ранее региональная и федеральная статистика не совпадали. Количество жертв в региональном списке было больше. Указанные четыре человека «висели» еще с 20-21 марта.

Теперь количество скончавшихся совпадает.

По официальным данным на 5 апреля, COVID-19 в Рязанской области унес жизни 383 человек.