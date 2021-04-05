Елена Митина приняла участие в «Диалоге на равных»

Фото: РОО "Единая Россия".

«Вместе с депутатом Рязанской областной Думы Игорем Мурогом приняла участие в открытии IX лагеря-семинара студенческого актива Рязанского политеха «РостОК», – поделилась на своей странице в социальной сети член фракции «Единой России» в Государственной Думе, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Елена Митина.

Студенты будут находиться в лагере до 4 апреля. Итогом смены станут разработанные проекты, которые они смогут реализовать в будущем.

«Это проект для талантливой молодежи, который включает в себя лекции по правовой грамотности, организации креативных мероприятий и разнообразные тренинги», – добавил Игорь Мурог.

Елена Митина выразила уверенность, что в этом году Рязанский политех порадует чем-то новым и необычным.

«Уверена, что пребывание в лагере даст вам возможность не только отдохнуть и подышать свежим воздухом, но и получить определенные знания, навыки и умения, которые обязательно пригодятся в будущем, а также проявить лидерские качества, показать свои творческие способности», – сказала парламентарий.

В рамках открытия смены состоялся «Диалог на равных», на котором Игорь Мурог и Елена Митина ответили активистам на интересующие их вопросы об образовании и политике.

На правах рекламы.