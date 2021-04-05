Забор закрыл доступ к парковке и магазинам на улице Пугачева в Рязани

Небольшой забор доставил большие неприятности. Фото: сайт ГТРК "Ока".

На улице Пугачева металлическая конструкция закрыла доступ к парковке, магазинам и отрезала часть дороги. Об этом сообщает сайт ГТРК «Ока».

Люди жалуются: ранее прямая улица, в конце 2019 года обрела поворот - именно тогда жильцы дома №12 установили ограждение.

- Здесь вечером с обоих сторон стоянка машин, остается колея, по которой ездят машины, и ходят люди. Просьба к властям городским, чтобы эту дорогу, которая называется улица Пугачева, отрезок, оборудовали в пешеходном плане. Сделали пешеходный проход и тротуар, чтобы люди нормально ходили, - журналисты цитируют Вячеслава Козлова, жителя дома №14.

Своеобразное резюме сложившейся ситуации: жильцы имеют право на возведение забора на собственной территории, если при этом останутся иные маршруты, по которым можно беспрепятственно добраться до транспортно-пешеходной сети и других элементов благоустройства. Даже если этот путь займет больше времени.

Последнее слово оставляем за городским властями Рязани.

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