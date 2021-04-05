В Рязани Ока соединилась с Ореховым озером

Вода в Оке у Орехового озера в Рязани прибывает на глазах.

Половодье в Рязанской области набирает обороты. Ока постепенно начинает выходить в пойму. За сутки ее уровень в черте Рязани поднялся на 72 сантиметра.

Еще пять дней назад люди пытались ловить рыбу с причала Оки в Лесопарке, а 5 апреля вода поднялась в реке настолько, что перелилась через дамбу и потекла в Ореховое озеро.

На дороге, ведущей к бывшему въезду на понтонный мост, видно, как прибывает вода – буквально за 20 минут граница затопления сдвинулась по поверхности сантиметров на 10. Так что в понедельник-вторник пляж озера, скорее всего, окажется под водой.

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