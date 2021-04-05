В Рязани возобновили выездную торговлю хлебом. Фото: администрация Рязани.

В Рязани возобновили выездную торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями в микрорайонах Канищево, Недостоево и близлежащих поселениях Рязанского и Рыбновского районов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Автолавки хлебозавода работают еженедельно с 08:00 до 13:00 по следующему графику:

- понедельник: Рязанский район: село Заокское, село Коростово;

- вторник: Рыбновский район: село Старое Батурино;

- среда: Рыбновский район: конезавод;

- пятница: Рязанский район: село Заокское, село Коростово;

- суббота: Канищево, Недостоево, а также село Ходынино, деревня Перекаль и село Срезнево Рыбновского района.

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