Юный мотоциклист на рязанской дороге выехал с обочины прямо под машину

Последствия ДТП в Сараевском районе: подросток на мотоцикле столкнулся с Chevrolet Aveo.

16-летний паренек на мотоцикле «Барс» в Рязанской области выехал с обочины прямо под машину – Chevrolet Aveo. Случилось это 3 апреля в 17:35 у села Борец (Сараевский район). Легковушкой управляла 53-летняя жительница поселка Сараи.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, подросток не убедился в безопасности маневра. К счастью, он отделался легкими травмами. Судя по фотографиям с места ДТП, все вполне могло закончиться хуже.

Права управлять мотоциклом юный байкер, конечно же, не имел. Да и само транспортное средство зарегистрировано не было.