Появились новые подробности страшной аварии с Mercedes и грузовиком под Рязанью

Последствия страшной аварии с участием Mercedes и грузовика Volvo под Рязанью. Фото: 62.мвд.рф

Пассажиркам, которые погибли в страшном ДТП на М-5 «Урал» под Рязанью, было 33 и 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. По предварительным данным, вина лежит на 33-летнем водителе из Рыбновского района (он тоже не выжил):

«По предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем Volvo», - такая информация значится в сводке Госавтоинспекции.

Проверка, начатая полицией, продолжается. Напомним, автокатастрофа случилась 4 апреля в 4:55 на 174 километре федеральной трассы. Это единственное смертельное ДТП за пятницу и выходные.