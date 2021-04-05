Умер 12-летний мальчик, которого ударило током у путепровода в центре Рязани

Вечером в воскресенье сильным разрядом тока ударило 12-летнего ребенка, который залез на вагон товарного поезда недалеко от путепровода на Первомайском проспекте. Об этом сообщает Я62.

В результате происшествия ребенка с ожогами госпитализировали, но через некоторое время, несмотря на усилия врачей, мальчик скончался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области увеличилась детская смертность, и это при том, что серьезно снизилась рождаемость (читать подробнее).

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