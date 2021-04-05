Рождаемость снизилась, детская смертность увеличилась – реалии Рязанской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2020 году в Рязанской области родился 8 701 ребенок. Это на 536 детей меньше, чем годом ранее. Такие цифры привела в ежегодном докладе уполномоченный по правам детей в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

К печальной цифре о снижении рождаемости добавилось и увеличение детской смертности – в 2020 году в регионе умерли и погибли 90 детей, против 85 в 2019 году. Кроме того, на первом году жизни скончались 45 маленьких рязанцев, годом ранее – 46.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Рязанской области зафиксировали всплеск подростковых абортов, но с чем это связано, не упоминают (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Минздрав прокомментировал избыточную смертность в Рязанской области

Чиновники от медицины не отрицают, что людей с COVID-19 умерло больше, чем отражает статистика (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!