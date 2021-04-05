Зафиксирован всплеск подростковых абортов в Рязанской области. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

На протяжении последних лет в Рязанской области стабильно снижалось число подростковых абортов: в 2017 году – 19, в 2018 – 18, в 2019 – 8. Но в 2020 году произошел резкий скачок случаев прерывания беременности несовершеннолетних - 16. Такие цифры в ежегодном докладе привела уполномоченный по правам детей в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

«Необходимо обратить особое внимание на вопрос профилактики ранней беременности у подростков. Профилактика ранней беременности будет наиболее эффективной только при взаимодействии всех служб при решающей роли семьи», - говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что за год в Рязанской области 13 женщин отказались от новорожденных детей, еще шестерых рожениц специалисты смогли отговорить от отказа (читать подробнее).

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